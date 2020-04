"Koronavirusa görə iqtisadi vəziyyət pisdir" - Putin etiraf etdi

Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkə iqtisadiyyatını müzakirə etmək üçün video konfrans şəklində iclas keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Covid-19" ilə bağlı vəziyyətin bölgələrə görə dəyişdiyinə diqqət çəkən Rusiya lideri deyib:

"Hər yerdə fərqli vəziyyət mövcuddur. İqtisadiyyat onsuzda çətin vəziyyətdədir. Bir addımda iqtisadi fəaliyyətləri məhdudlaşdırmaq, şirkət və qurumları bağlamaq məntiqli deyil".

Həmçinin Putin federal və yerli hökümət arasında qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməli olduğunu deyib.

Video konfransdahəmçinin bildirilib ki, plkədə evlərində müalicə alan koronavirus xəstələrinə nəzarət edə bilmək üçün onlara xüxusi tətbiqli telefonlar verilib.

Qeyd edək ki, Rusiyada 4 min 149 yoluxma halı qeydə alınıb. Ölənlərin sayı isə, 34 nəfərdir.

Mənbə: RİA Novosti

