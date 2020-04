Ramazan ayı yaxınlaşır. Koronavirusa görə orucun tutulmaması düzgün deyil. Bunu kim deyirsə, həmin insan din xadimi deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə "Real TV"yə müsahibəsində deyib.



Onun sözlərinə görə, kimsə koronavirusdan xəstələnibsə və ya xəstədirsə, oruc tutmaq onun səhhəti üçün təhlükəli ola bilərsə, ölümünə səbəb olarsa, həmin şəxslər oruc tutmamalıdır.





