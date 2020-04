Beynəlxalq Cüdo Federasiyası (IJF) may ayının 8-10-da Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan “Böyük dəbilqə” turnirini ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəsmi saytında məlumat verilib.



Qeyd edək ki, cüdo üzrə iyunun 30-dək bütün rəsmi yarışlar ləğv olunub.

