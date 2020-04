Vüqar Səfərli işdən çıxarıldı - RƏSMİ

Vüqar Müzəffər oğlu Səfərli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun (KİVDF) İcraçı direktoru vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.



Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Əhməd Məhəmməd oğlu İsmayılov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun İcraçı direktoru təyin edilib.

