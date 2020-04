İranda koronavirusdan rekord sayda ölüm qeydə alındı

İranda koronavirusla bağlı ölümlərin sayında rekord qeydə alınıb. Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə sutka ərzində 158 ölüm halı qeydə alınıb ki, bu da rekord göstərici olub. Qonşu ölkədə, həmçinin, 2560 yeni yoluxma faktı aşkarlanıb. Ölkə üzrə yoluxma hallarının ümumi sayı 55743-ə, ölüm hallarının sayı isə 3452-ə çatıb.

