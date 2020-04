Koronavirusun dünyanı cənginə aldğı bir məqamda Sumqayıtda inanılmaz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadağalara rəğmən Sumqayıtın 7-ci mikrorayon ərazisindəki fəhlə bazarına toplaşan, günəmuz iş axtaran fəhlələr sözün əsl mənasında şok yaşayıblar.

Hadisənin şahidləri danışır ki, bazarın qarşısında qara rəngli "Lexsus" markalı cip dayanıb. Avtomobildən düşən gözəl xanım bütün fəhlələri yanına çağırıb, onlara pul paylaıb.

Daha ətraflı videodan izləyin:

