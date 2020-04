SMS-siz evdən çıxanlar bu hallarda cərimələnməyəcək - VİDEO

Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi ilə bağlı maarifləndirici video çarx hazırlayıb. Videoda əhalini tez-tez narahat edən suallara aydınlıq gətirilib. Bunlara “məişət tullantısı atmaq üçün SMS icazəsi lazımdırmı”, “yaxın qohumların dəfni dedikdə kimlər nəzərdə tutulur”, “taksi fəaliyyəti ilə bağlı hansı məhdudiyyətlər olacaq” suallar aiddir. Həmin materialı təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.