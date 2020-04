İtaliyanın "Yuventus" futbol klubunun futbolçusu Paulo Dibala və sevgilisi Oriana Sabatinidə yenidən koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların bir neçə gün əvvəl testlərinin cavabı mənfi çıxsa da, növbəti test müsbət olub.

Cütlüyün yenidən karantinə alındığı bildirilib.

