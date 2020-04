Aprelin 4-də Azərbaycanda 3806 nəfər koronavirus testindən keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tibbi Ərazilərin İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycanda indiyədək testdən keçənlərin sayı 41 min 673 nəfərə çatıb.



Qeyd edək ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 521, ölənlərin sayı 5, sağalan xəstə sayı 32, aktiv xəstələrin sayı isə 484 nəfərdir.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.