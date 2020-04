ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 300 915 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 8162 nəfər isə virusdan dünyasını dəyişib.

ABŞ-da virusdan sağalanlar isə 14459 nəfərdir

