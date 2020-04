Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 1 202 435 nəfərdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu günə qədər virusdan ölənlərin sayı 64 729 nəfərdir.

Dünyada koronavirusdan sağalanların sayı isə 246 638 nəfərdir.



