XƏBƏRDARLIQ: Azərbaycanda koronavirusa görə epidemioloji vəziyyət gərgindir - VİDEO

"Azərbaycanda koronavirusa görə epidemioloji vəziyyət gərgindir, insanlar bunu nəzərə almalıdırlar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu İbadulla Ağayev "Xəzər Xəbər"ə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə dövlət xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün bütün qabaqlayıcı tədbirləri görsə də, qadağalara əməl etmək istəməyən vətəndaşalar da var ki, onlar infeksiyanın yayılması üçünzəmin yaradırlar.

"Dünyanı cənginə alan koronavirus pandemiyasının qarşsının almaq üçün dövlət tərəfindən bütün qabaqlayıcı tədbirlər görülsə də , hələ də bəzi insanlar bunun mahiyyətini anlamaq istəmir, həyatlarını təhlükəyə atırlar".

Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu İbadulla Ağayev ''Xəzər Xəbər''-ə açılamasında belə deyib. O bütün vətəndaşlara tələblərə riayət etməklə bağlı müraciət edib.

Baş epidemioloq bildirib ki, hazırda xəstəxanalarda Covid 19 infeksiaysına yoluxmuş xəstələrin müalicəsi davam etsədə dünya təcrübəsində çox pis nümunələr mövcuddur.

Azərbaycanda koronavirusa görə epidemioloji vəziyyət gərgindir. Bunun üçün də insanlar çölə çıxmamalı və gigyenik təmizliklərinə xüsusi ilə diqqət etməlidirlər.

İbadulla Ağayev vətəndaşları karantin rejimi ilə bağlı növbəti gündən eitbarən tətbiq ediləcək xüsusi qaydalara ciddi əməl etməyə çağırıb.

