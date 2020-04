Gəncə şəhərində xüsusi karantin rejiminin tələbləri ilə bağlı vətəndaşların evdən çıxmasına tətbiq olunan məhdudiyyətlər yüksək səviyyədə təşkil edilib. Daxili Qoşunların əməkdaşları ilə birlikdə Gəncə Şəhər Baş Polis idarəsinin əməkdaşları xüsusi karantin rejimin tələblərinin icrasına tam nəzarət edir.

