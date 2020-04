Meksikanın Çihuahua ştatında iki narkotacir dəstəsi arasında silahlı qarşıdurma olub.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, insident nəticəsində 19 nəfər ölüb.



Hadisə yerinə baxış keçirən polis əməkdaşları 18 iriçaplı pulemyot, 2 tərk edilmiş avtomobil və 2 ədəd əl qumbarası aşkar ediblər.



Cinayətin motivləri məlum deyil, faktla əlaqədar araşdırma aparılır.

