İctimai Televiziya koronavirusa yoluxan şəxslərin saxlandığı xəstəxanadan reportaj hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reportajda xəstələrdən müsahibə alınıb. Onlar xəstəlikləri haqda danışıblar.

Həmin süjeti təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.