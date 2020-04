Yeni növ koronavirusa yoluxan xəstələrə baxan tibb işçilərinin "pinqvin rəqsi" etdiyi görüntülər sosial mediada maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər Türkiyənin Malatya şəhərində koronavirus xəstələrinin saxlanıldığı bir xəstəxanada qeydə alınıb. Xəstəxanada çalışan həkimlərdən biri bu görüntüləri özünün sosial media hsabından paylaşıb. Bundan sonra video sürətlə sosial şəbəkədə yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: Haberler.com

