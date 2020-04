Türkiyədə xroniki xəstəlikdən əziyyət çəkən Rəsmiyə İşıq adlı 86 yaşlı qadın koronavirusa qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.



R.İşıq sağaldığına görə çox sevincli olduğunu deyib: "Xəstəliyə qalib gəldim. Çox sevincliyəm. Allah hər kəsi qorusun".



86 yaşlı qadın vətəndaşlara çağırış edərək bildirib ki, evdən çıxmasınlar, özlərinin və digərlərinin həyatını təhlükəyə atmasınlar. O vurğulayıb ki, bunu əsla etməsinlər.

