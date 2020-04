ATV telekanalı karantin müddətində yeni layihəyə start verib.

“Birlikdə güclüyük” adlanan proqram hər şənbə və bazar saat 10:00-da yayımlanır.

Proqramın aparıcısı telejurnalist Günay Yelmarqızıdır.

Dünəndən yayınlanan verilişin efir vaxtında Zaur və Günayın aparıcılığı ilə “Zaurla Günaydın” verilişi yer alırdı.

Telekanal rəhbərliyi xüsusi karantin müddətində "Zaurla Günaydın"ın müvəqqəti dayandırılmasına qərar verib.//yenisabah

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.