Türkiyənin koronavirusun müalicəsi ilə bağlı hazırladığı vaksinin sınağı uğurla keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə danışan Türkiyə Elm Qurumunun üzvü, professor Atəş Qara vaksini ilk dəfə heyvanlar üzərində sınaqdan keçirdiklərini və müsbət nəticə əldə etdiklərini bildirib.

"Xoş xəbər! Vaksin heyvanlar üzərində uğurla sınaqdan keçirildi, indi bu, xəstəliyi müalicə edəcək, ya yox, ona baxacağıq”, - Qara bildirib.

