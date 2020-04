Keçmiş Baş nazir koronavirusdan öldü

Liviyanın sabiq Baş naziri Mahmud Cibril koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Əl-Arabiya" kanalının yaydığı məlumata görə, o, Qahirədə vəfat edib.



Son illər Liviyanın Milli Qüvvələr koalissiyasına rəhbərlik edən siyasətçi martın 27-də xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona süni nəfəs aparatı qoşulub. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.



Qeyd edək ki, Cibril 2011-ci ildə Müəmmar Qəddafi əleyhdarları tərəfindən yaradılan keçid hökumətinin Baş naziri olub. Keçid hökuməti 2012-ci ilin avqustunda öz səlahiyyətlərini parlamentə verib. Onun rəhbərlik etdiyi partiya seçkilərdə yerlərin əksəriyyətini qazanıb.

