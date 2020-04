Mütəxəssislərin müşahidələrinə görə, koronavirus pnevmoniyası “adi” (yəni bakterial) pnevmoniyadan fərqli olaraq daha tez və aqressiv şəkildə inkişaf edir, bir çox hallarda iltihaba bütün ağciyər qoşulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da virus pnevmoniyasını müalicə etmək daha çətindir.



