İranda koronavirus infeksiyasına yoluxan tibb işçilərinin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiyədək 300 tibb işçisində koronavirus aşkar edilib. Virusa yoluxmuş tibb işçilərindən 10 nəfəri dünyasını dəyişib.



Qeyd edək ki, İranda koronavirus xəstələrinin sayı 58 min 226 min nəfərdir. 3603 xəstə dünyasını dəyişib.

