Koronavirusla bağlı xoş xəbər: Yoluxmanı azaltmaq mümkün olacaq - YENİLİK

Koronavirus özünü başqa cəhətdən göstərib.

Belə ki, əvvəl deyildiyindən fərqli olaraq, virus təkcə yaşlılar üçün yox, uşaq və gənclər üçün də təhlükəli mərhələyə çatıb. Statistik məlumatlara görə, yoluxanların yarısı gənclərdir- 18-45 yaş.

Məlumatlara görə, yoluxmanın 96 faizi damçı yolu ilə olur. Təkcə 4-6 faiz hava yolu ilə virusa yoluxur. Elmi məlumatlara görə, hətta sağalan şəxs də ətraf üçün virus daşıyıcı olaraq qalır.

Rusiya Elmi Tədqiqat Epidemiologiya İnstitutunda yeni hazırlanan testlər isə xəstədə hətta simptomlar özünü göstərmədən virusu aşkarlamağa imkan verəcək. Akademik Vasili Akimkin bildirib ki, bu diaqnostika yalan göstəricini tamamilə inkar edir. Bu isə həmin şəxsin ətrafdan daha tez təcrid olunmasına, başqa sözlə daha az yoluxmaya imkan verəcək.cebhe.info

