Bu dərman koronavirusu 48 saatda məhv edir - YENİ KƏŞF

"Keçən həftə "Bir az dözün" yazmışdım, "Yıxılmayın" demişdim, minlərlə alim, mikro-bioloq, farmakoloq, virusoloqun gecə-gündüz çalışdığını və "Peyvənd üçün hələ tezdir, amma hər keçən gün dərmanı, müalicəsi çıxacaq” deyə status paylaşmışdım. Bu 3 ayda o qədər məqalə, yazı oxumuşdum ki... Hətta Çin dilindən onlayn tərcümə etdirib onları da oxuyurdum. Bilirdim ki, bu, belə gedə bilməz, belə ola bilməz. Və həqiqətən də olmaq üzrədir, olur.. Avstraliyada IVERMECTIN adlı anti-parazit dərmanın 48 saat içində COVID-19-u öldürdüyü sübut olundu. Ən qısa bir zamanda bu dərman klinik çalışmaları bitirib insanlığı böyük bir bəladan xilas edəcək".

Metbuat.az Cebhe.info xəbər verir ki, bunu Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı jurnalist İbrahim Nəbioğlu sosial şəbəkə hesabında yazıb. Bildirib ki, ürək və damar xəstəlikləri uzmanı, Prof.Dr. Bengi Başer bunu mediaya bəyan edib:

"Artıq yazmaq olar. Yazım ki, bu gecə rahat yataq, amma mütləq "Evdə qalaq". Çünki bu və ya digər çarələr gəlib çatıncaya qədər yaşamaq və yaşatmaq lazımdır" - deyə o, əlavə edib.



