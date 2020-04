Boris Conson xəstəxanaya yerləşdirildi

Bir neçə gün öncə yeni növ koronavirus testi pozitiv çıxan İngiltərə Baş naziri Boris Conson xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlik ofisindən yazılı açıqlama yayımlanıb:

"Baş nazir həkimlərin tövsiyəsindən sonra koronavirus testləri üçün xəstəxanaya yerləşdirilib".

55 yaşlı Baş nazir Consonda koronavirus əlamətlərinin görülməsinin davam etdiyi bildirilib və onun xəstəxanaya yerləşdirilməsinin tədbir məqsədli olduğu ifadə edilib.

Qeyd edək ki, yüksək hərarət və öskürək kimi simptomları olan Consonun martın 27-də keçdiyi tetslər pozitiv nəticələnmişdi.

Mənbə: cnn.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.