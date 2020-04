İranda koronavirusdan daha 151 nəfər ölüb

İranda koronavirusdan ölənlərin sayı gündən-günə artır. Son bir sutka ərzində İranda daha 151 nəfər “Covid-19” infeksiyasından ölüb.

Metbuat.az xəvər verir ki, bu barədə, İran Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Kiyanuş Cahanpur aprelin 5-də mediaya açıqlamasında koronavirus qurbanlarının yeni statistikasını yayarkən bildirib.

Cahanpur deyib ki, son bir sutka ərzində İranda daha 151 nəfər “Covid-19” ibfeksiyasından həyatını itirib: “Dünəndən bu günə qədər ölkədə daha 2483 nəfərin koronavirusa yoluxması təsdiq edilib. Bununla da indiyə qədər İranda koronavirusdan ölənlərin ümumi sayı 3603 nəfərə, xəstəliyə yoluxanların ümumi sayı isə 58 min 226 nəfərə yüksəlib.

Xoşbəxtlikdən bu günə qədər koronavirus xəstəliyindən sağalıb xəstəxanalardan evə buraxılanların sayı da artaraq, 22011 nəfərə çatıb. Təəssüflər olsun ki, hazırda virusa yoluxanlardan 4057 nəfərinin sağlamlıq durumu ağırdır” -deyə, İran Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Kiyanuş Cahanpur mediaya açıqlamasında bəyan edib.

Mənbə:İrna

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.