ABŞ-da koronavirusdan ölənlərin sayı 9267 nəfər olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Cons Hopkins Universitetinin son hesabatında qeyd edilib.

Məlumatda qeyd edilir ki, koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı ümumilkdə 325 minə çatıb. Onlardan 16 min 800 nəfəri sağalıb.

Mənbə:Ria Novosti

