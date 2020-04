“Tövbə” Cəmiyyətinin sədri, İmam Hüseyn məscidinin axundu Hacı Əbdül Əbdülov 80 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə mərhumun ailəsindən bildirilib.

O, dünən gecə saatlarında ürək tutmasından ölüb.

Hacı Əbdül bu gün günorta saatlarında "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn ediləcək.

