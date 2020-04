Nardaran sakinindən silah götürüldü

Bakıda keçmiş məhkumun bağ evinin həyətində silah aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidməti məlumat verib.

Belə ki, daxil olan məlumat əsasında Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin 42-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının Nardaran qəsəbə sakini, əvvəllər məhkum olunmuş V.Babayevə məxsus bağ evinin həyətində keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş qardaşı tərəfindən gizlədilən lüləsi və qundağı kəsilmiş “Toz-B” markalı tüfəng aşkar edilərək götürülüb.

