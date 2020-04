Azərbaycanda koronavirusun yayıldığı bir zamanda, Xətai rayonu Lütfi zadə küçəsi bina 15 ünvanında yaşayan sakinlər əsl qəhrəmanlıq göstərirlər. Çünki bu binada yaşamaq elə qəhrəmanlıq tələb edir.

Belə ki, zibillə dolub-daşan zirzəminin qoxusundan binada yaşamaq olduqca çətinləşib. Sakinlərin sözlərinə görə, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, məsələ öz həllini tapmayıb. Ətraflı Baku.Tv-nin reportajını təqdim edirik :

