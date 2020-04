Rəqsanə 250 azərbaycanlı ailəni 2 aylıq himayəsinə götürdü - VİDEO

Rusiyada yaşayan müğənni Rəqsanə İsmayılova Moskvada koronavirus səbəbilə qazanc yerini itirən və çətin şəraitdə olan 250 azərbaycanlı ailənin qida ehtiyacını 2 ay müddətinə öz üzərinə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi hər bir ailəyə bacardığı qayğını göstərəcəyini bildirib:

'Hal-hazırda Moskvada olan 250 dən çox ailəni, 2 aylıq himayəmizə götürdük. Ərzaqlarla təmin etdik, düşdükləri çətin vəziyətlərində çıxış yolu tapmağa çalışdıq. Buda son deyil, biz bunu davam edirik. Bu çətin ərəfədə, həmyerlilərimizlə bərabər olacam. "

Qeyd edək ki müğənninin bu təşəbbüsünə Moskovada yaşayan dostları da qoşulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.