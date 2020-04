Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev əfv sərəncamı imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əfv olunanlar arasında ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq idarə rəisi Akif Çovdarov da var.

