Milli Televiziya və Radio Şurasının (MTRŞ) iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda təşkilati məsələlərə baxılıb.

“Milli Televiziya və Radio Şurası haqqında Əsasnamə”nin 17-ci bəndinə uyğun olaraq Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü İsmət Rəcəb oğlu Səttarov Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.