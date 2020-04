Ekstrasens virusun yay aylarının sonunda və ya payızın ilk günlərində bitəcəyini söyləyib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, Baku.tv efirində bildirib ki, bu, qərbdə yaranan süni virusdur həm Azərbaycanda, həm də dünyada sona çatacaq.

Zirəddin Rzayev elektrik naqillərindən istifadə olunmayacağını, həmçinin yeni yaranacaq canlılar barədə danışıb.

Bütün bunlardan məlumatlı olmaq üçün təqdim etdiyimiz videoya baxın:



