Gürcüstanda azərbaycanlıların yığcam yaşadığı Kvemo Kartli bölgəsində təsdiqlənən koronavirusa yoluxma halları artıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə bölgə qubernatoru Şota Rexviaşvili məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, bu günə qədər yoluxma hallarının sayı 21 təşkil edirdisə, artıq 23-ə çatıb.

Qubernator deyib ki, Kvemo Kartlidə biri uşaq xəstəxanası olmaqla, 9 hospital var və onların hamısı pasiyentlərin qəbulu üçün tam hazır vəziyyətə gətirilib.

