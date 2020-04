Ermənistan polis rəsinin müavini Hayk Mqryan ölkədə 6 polis əməkdaşının koronavirusa yoluxduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, aprelin 6-da keçirdiyi mətbuat konfransında hazırda 16 polis əməkdaşının koronavirusa görə təcrid edildiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Ermənistanda 833 nəfər virusa yoluxub, 8 nəfər isə bu infeksiyadan ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.