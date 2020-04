İtaliya A Seriyası klubları futbolçuların maaşlarının azaldılmasına yekdilliklə səs veriblər.

Metbuat.az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı yüksək liqa klublarının bugünkü videokonfransında qərar verilib. Klublar koronavirus pandemiyasına görə yaranan böhran səbəbindən futbolçuların maaşların azaldılmasına razılıq veriblər.

Qərara əsasən, liqa davam etdiriləcəyi təqdirdə, maaşların 6/1, mövsüm ləğv olunsa isə 3/1 hissəsi azaldılacaq.

