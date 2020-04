Türkiyədə bu gün daha 75 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca Tvitter səhifəsində yazıb.

Bununla da Türkiyədə Covid-19-dan ölənlərin sayı 649-a çatıb. 30 min 217 nəfər isə virusa yoluxub. Sağalanların sayı 284 nəfərdir.

