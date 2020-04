Şəmkirdə kişi həyat yoldaşını, oğlunu, gəlinini və nəvəsini yandırıb

Şəmkirdə kişi ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşını, oğlunu, gəlinini və azyaşlı nəvəsini yandırıb.

APA xəbər verir ki, Vəli Vəliyev hadisədən bir neçə saat əvvəl ailəsi ilə mübahisə edib və onlara bildirib ki, evi tərk etsinlər.

Əks təqdirdə cinayətkar ailə üzvlərini evi yandıracağı ilə hədələyib.

Daha sonra o, benzin tökərək altıotaqlı evi əşyaları ilə birlikdə yandırıb. Bu zaman ailə üzvləri də xəsarət alıb. Yaxınlarının sözlərinə görə, ailədə uzun müddət söz-söhbət olub.

Ailənin üç yaşlı övladı Vəliyev Ömər Əkbər oğlu ev yanan zaman xilas edilib. İnsident zamanı ağır yanıq xəsarətləri alan 32 yaşlı Vəliyev Əkbər Vəli oğlu, 32 yaşlı Hüseynova Nərgiz Zahid qızı və dörd yaşlı Vəliyeva Banu Əkbər qızının vəziyyəti ağır olduğundan TTYX briqadası ilə Bakı şəhərinə gətirilib.

Hadisəni törədən şəxsin tutulması istiqamətində əməliyyat-axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Faktla bağlı Şəmkir rayon Prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.