Rusiyada son sutka ərzində koronavirusa daha 1154 yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya ərazisində COVİD-19 virusuna yoluxanların sayı 7497 nəfərə çatıb.

Son sutka ərzində 11 nəfərin öldüyü bildirilib. Ümumilikdə koronavirusdan ölənlərin sayı isə 58-ə çatıb

