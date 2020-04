42 yaşlı qadın 17 yaşlı oğlana təcavüz etdi, "virus yoluxdurdum" dedi - Türkiyədə ŞOK HADİSƏ

İstanbulda 42 yaşlı Seval adlı qadın internetdə tanış olduğu 17 yaşlı oğlanı bıçaqla təhdid edərək cinsi əlaqəyə məcbur edib və ona koronavirus yoluxdurduğunu deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Seval internetdə oğlanla danışdığı zaman özünü 18 yaşından aşağı biri kimi təqdim edib. Oğlanla "Eda" adı ilə bir müddət danışdıqdan sonra qadın onu görüşə çağırıb. Görüş zamanı Seval oğlana "Eda mənəm, indi mənə 100 lirə verib mənimlə əlaqəyə girəcəksən" deyib. Oğlan təklifi qəbul etmədikdə isə Seval bıçaqla onu təhdid edib, onu cinsi əlaqəyə zorlayıb. Sonda isə ona virus yoluxdurduğunu deyib.

Evə qayıdan oğlan hər şeyi ailəsinə danışıb və polisə müraciət ediblər. Seval haqqında 3 ayrı cinayətdən 52 ilə qədər həbc cəzası istənilib.

Mənbə: Haberler.com

