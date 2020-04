Metroda mobil telefona başı qarışan qadın relslərin üzərinə yıxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Rusiyada baş verib. Amma qadının bəxti gətirib. Qadına bir neçə metr məsafə qalmış maşinist qatarı saxlaya bilib.

Ətrafdakıların köməyi sayəsində qadın xilas edilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

Mənbə.Haberglobal.com

