Dünyaca məşhur "Debanhams" şirkəti iflasını açıqlamağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin rəhbərlərindən Stefan Vanstinkist "BBC"yə müsahibəsində bildirib. Şirkətin iflas etməsindən sonra borclu olduğunu banklara və bir sıra iş adamlarına verilməsi nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, "Debenhams" geyim mağazalar şəbəkəsinin dünyanın 20 ölkəsində 2020 mağazası mövcuddur. Şirkətdə təxminən 28 min işçi çalışır.

