Dəhşətli cinayət Türkiyənin Dənizli şəhərində meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nagihan adlı 35 yaşlı qadın gecə otağında yatan 4 yaşlı oğlunu boğaraq öldürüb. Qətlin ardından bir müddət gözləyən qadın daha sonra eyni binada yaşayan və hələki adı məlum olmayan bacısına zəng edərək yardım istəyib.

Hadisə yerinə polis və tibbi yardımı da qadının bacısı çağırıb. Nagihan polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma başladılıb.

Mənbə: HaberGlobal

