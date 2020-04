ABŞ Beynəlxalq Alergiya və Yoluxucu Xəstəliklər İnsititu (NİAİD) koronavirusun insan hüceyrələrində yayılmasının mikroskop görüntülərini yayımlayıb.

Mətbuat.az həmin videonu təqdim edir:

