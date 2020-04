Koronavirusla mübarizə üçün bu qidaları yeyin - SİYAHI

COVID-19 ilə mübarizədə immun sistemini gücləndirmək üçün düzgün və balanslı qidalanmaq lazımdır.

Metbuat.az məlumat verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sosial şəbəkə hesabında bildirilib.

Məlumatda qida rasionunda üstünlük verilməli olan qidalar da diqqətə çatdırılıb:

- C vitamini (portağal, naringi, limon, ananas, itburnu, cəfəri, bibər, noxud, pomidor, qarağat, kivi, çiyələk, brokkoli, gül kələmi),

- D vitamini (yağlı balıqlar, göbələk, qaraciyər, pendir, yumurta sarısı),

- E vitamini (günəbaxan tumu və yağı, qarğıdalı yağı, soya yağı, ispanaq, brokkoli, badam, fıstıq),

- A vitamini (treska balığı, yumurta, portağal, ərik, kök, ispanaq, kahı),

- B6 vitamini (tuna balığı, qızıl balıq, mal və toyuq əti, lobya, noxud, gərzəkli meyvələr, banan),

- B12 vitamini (mal əti, tuna balığı, qızıl və ala balıq, qaraciyər, süd, yumurta),

- Sink (mal və quzu əti, qoz-fındıq, paxlalılar, kök, kartof),

- Fol turşusu (lobya, noxud, tərəvəzlər, sitrus meyvələri və onların şirələri),

- Dəmir (quş və mal əti, qaraciyər, dəniz məhsulları, yumurta sarısı, quru ərik və kişmiş, ispanaq, cəfəri),

- Mis (qaraciyər, dəniz məhsulları, kartof, quru meyvələr, qoz-fındıq).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.