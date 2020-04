Qələbənin 75 illiyi ilə bağlı Moskvada hər hansısa bir tədbirin keçiriləcəyi barədə qərar qəbul edilməyib.

Metbuat.az Rusiya KİV-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib.

Peskov onu da bildirib ki, Qələbənin 75 illiyi ilə bağlı 9 may tədbirləri keçiriləcəyi təqdirdə belə, ora müharibə veteranları dəvət edilməyəcəkdi. Söhbət indiki situasiyada onların yaş qrupu riskindən gedir.

