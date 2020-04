BMT-nin 10 əməkdaşı koronavirusa yoluxub

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Cenevrədəki 10 əməkdaşı koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Cenevrə ofisinin rəsmi nümayəndəsi Alessandra Velluççi deyib.



Onun sözlərinə görə, daha əvvəl 9 əməkdaşın yoluxması barədə məlumat verilib. Xəstələr arasında BMT-nin Ətraf mühit proqramının iki əməkdaşı, Myanmada müstəqil araşdırma mexanizminin əməkdaşı, BMT-nin Daxili Nəzarət Xidməti ofisinin, İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlıq Aparatının və Cenevrədəki katibliyin əməkdaşları da var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.