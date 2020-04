Karantinə əməl etməyən 5 nəfəri güllələdi - Rusiyada qorxunc qətl

Rusiyanın paytaxtı Moskva yaxınlığında yerləşən kəndlərdən birində dəhşətli qətl hadisəsi törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, karantin rejiminə əməl etməyən 5 nəfər kənd sakini tərəfindən öldürülüb.



Hadisənin təfərrüatlarına gəlincə, karantin rejiminə əməl etməyən qrupun hərəkəti səs-küy salması olub. Bundan sonra qətli törədən şəxs onlardan sakit olmasını tələb edib. Bu əsnada onlar arasında qarşıdurma olub. Bundan sonra həmin şəxs ov tüfəngi ilə qrupu atəşə tutub. Nəticə 5 nəfər hadisə yerindəcə ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılıb.

