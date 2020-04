Dünyanın ən varlı insanlarının YENİ SİYAHISI

Dünyanın 20 ən zəngin insanının yeni reytinq cədvəli hazırlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, “Forbes”in hazırladığı siyahıya “Amazon”un sahibi Ceff Bezos (113 milyard dollar) başçılıq edir.

İkinci yerdə “Microsoft” şirkətinin rəhbəri Bill Qeyts (98 milyard dollar), üçüncü yerdə LVMH moda evinin sahibi Bernar Arno (76 milyard dollar) qərarlaşıb.

Dördüncü və beşinci yerləri isə "Berkshire Hathaway” investisiya evinin başçısı Uorren Baffettlə (67,5 milyard dollar) “Oracle” şirkətinin banisi Larri Ellison (59 milyard dollar) paylaşıb.

Ümumilikdə ilk 20-likdə olan milyarderlərin sərvəti 1,14 trilyon dollar təşkil edir.

